“Non consento piu’, l’attraversamento indiscriminato dello Stretto di Messina” [Video]

“Non consento piu’, l’attraversamento indiscriminato dello Stretto di Messina”. Lo ha scritto stamattina spiegandolo attraverso il testo che segue ed un video, Cateno De Luca primo cittadino peloritano.

De Luca ha evidenziato: “sto preparando diffida nei confronti del governo nazionale e dei Prefetti di Messina e Reggio Calabria con ordinanza sindacale che vieta l’attraversamento se non per i pendolari dello Stretto e per i tir trasporto merci”.

“Stasera mi metterò personalmente a bloccare lo sbarco indiscriminato e attendo che qualcuno si faccia aventi per arrestarmi (e sarebbe la terza volta!). Per favore Condividete questo post, per farlo arrivare al presidente del consiglio ed ai suoi ministri”!

NE PARLEREMO STASERA ORE 18:45:

in diretta FB sulla pagina De Luca Sindaco di Messina ed in contemporanea su RTP canali 17, 117, 646 e 868 e su TCF canale 113.