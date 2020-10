«Non esiste alcuna pandemia. Le vere malattie polmonari le stanno causando le mascherine. Portarle provoca anche un disorientamento mentale. Dopo pochi secondi che una persona la indossa il cervello va in confusione». Lo ha dichiarato ieri su Facebook, il senatore di Italia Viva, Davide Faraone… riferendosi alle frasi pronunciate da una nota negazionista del Coronavirus.

Faraone ha proseguito: «non è uno scherzo. Lo ha detto poco fa Elenora Brigliadori, ultras dei negazionisti, che ha scelto il paranormale alla scienza. Ha manifestato con i -no mask-, ha definito in passato Umberto Veronesi, un grande scienziato che ha dedicato la vita per salvare le persone dal cancro, -un medico demoniaco-».

Ha detto: «-di cancro al seno non si muore se non fai la chemio-».

Su Nadia Toffa ha scritto un commento agghiacciante: «-chi è causa del suo mal pianga se stesso, il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza».

«Brigliadori non ha rispetto per i nostri morti e per tutti gli italiani che stanno combattendo, con enormi sacrifici, questo maledetto virus. Non ha rispetto per i vivi e per i morti».