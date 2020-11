“Non mi prendo la responsabilità di aprire le scuole, stando così la situazione”. Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha deciso di tenere ancora chiuse le scuole, prorogando fino a mercoledì l’ordinanza con cui venerdì scorso, una settimana fa, aveva disposto.

Il provvedimento sarà in vigore fino a mercoledì 11 novembre.

La decisione dopo una lettera dell’Asp in cui Carmelo Crisicelli, responsabile attività Covid per l’Asp di Messina, ha spiegato che: “Si ritiene che le criticità precedentemente rappresentate non sono appieno superate, atteso che giornalmente a Messina e provincia il numero delle segnalazioni di positività è talmente alto dal rendere estremamente difficoltoso un efficace tracciamento dei contatti”.

“In atto, nella città metropolitana – ha scritto Crisicelli – il trend del contagio registra un costante quanto inesorabile aumento soprattutto nella fascia di età 20/50. Durante la settimana di sospensione delle attività scolastiche, l’ufficio ha ricostruito la catena dei contatti stretti. Molto elevato il numero dei positivi che hanno congiunti in età scolare. Numerosi e a macchia di leopardo i casi covid positivi legati alle scuole (alunni e personale). E’ evidente che la ripresa delle attività scolastiche in presenza rappresenta un rischio fondato sebben difficilmente calcolabile allo stato attuale”, ha concluso il dirigente dell’ASP.