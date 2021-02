“Non riesco a dormire avendo constatato che il Governo Conte ha affossato il Sud”! Ha scritto questo stamane sulla sua Pagina Facebook, il primo cittadino peloritano Cateno De Luca.

L’uomo politico ha proseguito: “il Recovery Fund per le Regioni del Sud…, lunedì 1 febbraio ore 18:00 conferenza stampa on line del Sindaco De Luca a Palazzo Zanca sulla pagina De Luca Sindaco di Messina”.

“Il Sindaco Cateno De Luca, oggi, lunedì 1 febbraio 2021, alle ore 18, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, illustrerà nel corso di una conferenza stampa on line e trasmessa in diretta sulla pagina Facebook De Luca Sindaco di Messina, i contenuti della diffida inviata al Governo Nazionale e a tutti gli organi istituzionali europei, nazionali e regionali in merito al Recovery Fund. Insieme al Vicesindaco Carlotta Previti e al Dirigente tecnico dell’Area tecnica della Città Metropolitana di Messina Salvo Puccio, inoltre saranno esposti tutti i dettagli dell’ulteriore tentativo messo in atto da questo Governo Conte di depredare il Sud”.

