“Non ritenevo e non ho ritenuto, oggi, in tutta onestà, di votare contro a questa delibera”. Lo ha riferito nel pomeriggio odierno su Facebook, la portaVoce al Comune di Messina per i 5 Stelle, Serena Giannetto.

La Giannetto, ha aggiunto: “non mi piace pensare che la politica sia esclusivamente guerriglia e ritorsione. Non posso esultare per una sconfitta di De Luca se questo gioco vien fatto sulla pelle dei lavoratori, che da inizio anno avrebbero rischiato lavoro e stipendi”.

“Se devo sfiduciare l’amministrazione preferisco utilizzare altri strumenti e altre modalità…! Rispetto le scelte fatte in maggioranza dal mio gruppo e, onde evitare inutili polemiche e tendenziose strumentalizzazioni su ipotetiche spaccature come già accaduto, ho deciso, in assoluta serenità, di non votare. Mi rammarica, leggendo qualche astioso commento, che questa scelta si imputi ad altro”.