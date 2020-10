“Non si finisce mai di imparare e di studiare”! Lo ha evidenziato oggi su Facebook, il sindaco peloritano Cateno De Luca.

De Luca ha sottolineato: “tornare a quarantotto anni sui banchi di scuola per sostenere dei complessi esami e’ stata per me una bella emozione che stamattina ho provato al conservatorio statale di musica Arcangelo Corelli di Messina per l’ammissione al triennio accademico per il conseguimento del diploma di primo livello di clarinetto”.

“Ovviamente ero il più anziano e credo che gli altri candidati fossero minorenni o appena maggiorenni. Abbiamo sostenuto gli esami di dettato musicale, solfeggio in chiave di violino e setticlavio, solfeggio cantato in chiave di violino e tenore, concerto di clarinetto accompagnato dal pianoforte, esercizi di clarinetto estratti a sorte dalla commissione, lettura a prima vista con il clarinetto di un brano scelto dalla commissione, colloquio psico attitudinale”.

“Ho studiato per circa cinque mesi ogni mattina dalle ore 4:30 alle ore 10:00 per coronare questo sogno interrotto trentadue anni fa quando ho dovuto abbandonare gli studi di clarinetto sempre al Corelli di Messina. Le prove sono iniziate alle ore 9:00 e sono finite circa alle 13:00″.

“Auguri a tutti Candidati e spero nella promozione per tutti! Stasera si saprà l’esito! Viva la musica”!