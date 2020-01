LO SCRIVE QUESTA MATTINA SULLA SUA PAGINA FACEBOOK, L'ONOREVOLE JOLE SANTELLI, LA CANDIDATA DEL CENTRO-DESTRA PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO IN CALABRIA

“Non sono abituata a far promesse, ma quando le faccio le mantengo”. Lo scrive questa mattina sulla sua pagina Facebook, l’onorevole ed avvocato Jole Santelli, la candidata del centro-destra per le Elezioni Regionali del 26 gennaio in Calabria.

La Santelli, prosegue: “è il caso dell’impegno che ho preso qualche giorno fa con i pescatori di Bagnara che, nel corso di un incontro al porto, mi avevano chiesto maggiori attenzioni e tutele per la loro categoria, piegata da leggi che limitano la loro attività. L’economia di questi luoghi, intere famiglie dipendono dal lavoro di questi uomini”.

“Oggi sono tornata qui con l’On. Antonio Tajani per prendere impegni precisi a diversi livelli: organizzeremo una missione a Bruxelles con le marinerie calabresi per avviare un lavoro sulle priorità; solleciteremo i colleghi delle commissioni agricoltura alla Camera e al Senato perché questo tema sia affrontato nel più breve tempo possibile e, per quanto mi riguarda, da Presidente della Regione Calabria metterò subito in sicurezza il porto di Bagnara. #CalabriaProtagonista con #SantelliPresidente”.