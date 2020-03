Non uscite di casa, e gli imprenditori e liberi professionisti chiudano le loro Attivita’: “Per favore massima diffusione a questo post” [Video]

Non uscite di casa, e gli imprenditori e liberi professionisti chiudano le loro Attivita’: “Per favore massima diffusione a questo post”. Cosi’ ha scritto stamane on line il primo cittadino peloritano.

Ha continuato in tal modo, il massimo responsabile della Giunta comunale: “Stasera alle ore 19:00 in diretta sulla nostra pagina FB De Luca Sindaco di Messina comunicheremo le nostre decisioni in merito all’ordinanza sindacale che ha previsto il coprifuoco nella città di Messina. Non abbiamo tempo, per rispondere agli sciacalli”!

Attivato il link sul sito del Comune di Messina per compilare il Modulo di censimento Coronavirus:

https://comune.messina.it/censimento-coronavirus/.

PER INFO:

090- 22866; Numero verde 800300303; Whatsapp 366 9396404; Mail… protezionecivile@comune.messina.it.”

#iononfaccioilcretinoestolontanodalcoronavirusconiconsiglididelucasindacodimessina”.