Nunzia Catalfo (senatrice – M5S): “Convocato dal ministro del Lavoro Di Maio, un tavolo tecnico al Ministero”

“La convocazione da parte del ministro Di Maio del tavolo tecnico al Ministero del Lavoro, insieme alle Istituzioni regionali siciliane e agli ex sportellisti della Regione Sicilia, non puo’ che essere una notizia positiva per queste persone che da anni attendono di rientrare a lavoro. Rappresenta, quindi, un ulteriore segnale dell’attenzione che questo Governo ha nei confronti delle problematiche occupazionali che affliggono la nostra Regione e, sono convinta, che opererà in modo da tutelare queste figure professionali”.

Così la senatrice catanese Nunzia Catalfo, presidente della Commissione Lavoro, commenta la convocazione del 24 gennaio di questo tavolo tecnico, al quale sono stati invitati a partecipare il governatore della regione Nello Musumeci, gli assessori regionali Maria Ippolito e Roberto Lagalla.