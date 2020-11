“Oggi a Reggio sono morte 3 persone di Covid 19. I nuovi contagi sono 142, per un totale di 2849 casi attivi in tutto il territorio metropolitano di cui 119 in reparto e 10 in terapia intensiva”. Cio’ è quel che ha scritto su Facebook, il sindaco reggino Giuseppe Falcomata’.

Falcomata’ ha proseguito: “stasera, alle ore 19 sul Corso Garibaldi la situazione era questa. E’ semplice indignarci per le restrizioni, criticarle e arrabbiarci per il mancato rispetto delle regole, ma queste immagini sono uno schiaffo a quei morti, a quelle persone ammalate, agli imprenditori che hanno dovuto chiudere le loro attività e ai bambini che da lunedì non potranno tornare a scuola”.

“Continuando così andremo incontro a un Natale triste e questo non è terrorismo psicologico, non sono i -poteri forti-, è la realtà. L’importante è esserne consapevoli, perchè a questo destino ci stiamo andando incontro da soli. Buon sabato a tutti”.