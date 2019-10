“Oggi al Ministero del Lavoro è stata firmata la proroga della Cassa Integrazione per la Bluetec di Termini Imerese. Assicuriamo sino al 31 dicembre 2019 un sostegno ai lavoratori che da anni vivono una difficile e complessa crisi industriale. Sulla vicenda Bluetec è necessario l’impegno massimo di tutti per far ripartire un sito produttivo centrale per la Sicilia“. Così si esprime, il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo sulla firma della proroga della Cassa Integrazione per gli operai della Bluetec.