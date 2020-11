“Oggi, giornata di commemorazione dei defunti, durante la I Commissione con delega ai cimiteri, si è discussa la Proposta di delibera, presentata dall’Amministrazione, di modificare il Regolamento di Polizia Mortuaria. La modifica del regolamento prevede di destinare dei 2 tumuli alle giovani vittime della strada, sotto i 30 anni”. E’ questo quel che ha scritto su Facebook, la consigliera comunale dei 5 Stelle di Messina, Cristina Cannistra’.

La Cannistra’ ha proseguito: “la proposta è stata accolta favorevolmente dall’aula ma ho precisato che presenterò degli emendamenti di modifica in Consiglio, in modo particolare proporrò di eliminare il limite d’età e di prevedere un numero maggiore di tumuli da mettere a disposizione, rispetto ai 2 solo tumuli previsti in delibera. Negli ultimi anni è sensibilmente aumento il numero delle vittime della strada, sicuramente è opportuno che l’Ente locale venga in soccorso alle famiglie colpite da questa tragedia”.

“Sarebbe, altrettanto opportuno, estendere questo provvedimento a sostegno di tutte le famiglie, soprattutto quelle economicamente più svantaggiate, che perdono un familiare per cause violente”.