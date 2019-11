“Oggi ho partecipato alla presentazione del Rapporto Socio Economico di Coca Cola in Sicilia, svoltasi all’interno dello stabilimento SIBEG di Catania alla presenza dei vertici dell’azienda parlando di plastic tax e la sugar tax”. A riferirlo, è la deputata e portaVoce nazionale pentastellata catanese, Maria Laura Paxia.

Ha continuato così l’onorevole Paxia: “è innegabile l’importanza di questo stabilimento per Catania e la Sicilia in quanto grande fonte economica e lavorativa territoriale. E’ stata questa, però, l’occasione per spiegare che plastic tax e la sugar tax sono imposte di scopo che non intendono criminalizzare nessuno, ma vogliono semplicemente favorire un passaggio verso modelli produttivi, più ecocompatibili, sviluppando abitudini alimentari dirette alla tutela dei nostri bimbi e dei cittadini tutti”.