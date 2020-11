Ad esprimersi in tal modo, oggi, in un post su Facebook è stato il pentastellato di Messina Andrea Argento: “oggi ho scoperto che ci sono colleghi Consiglieri Comunali di una scorrettezza istituzionale inaudita e che sono disposti a far passare messaggi scandalosi ai nostri concittadini, probabilmente per passare per i -buoni- e contestualmente affinchè abbiano

qualcuno sui quali puntare il dito”.

“Qualcuno si permette di scrivere che ci sono forze politiche che abbandonano i lavori dell’Aula mettendo in difficoltà gli aiuti per i cittadini! FALSO”!

“Qualcuno fa passare il messaggio che ci sono gruppi che non permettono che si lavori. Se si intende il M5S ed il PD è FALSO, se si intende qualcuno della “maggioranza” che sostiene il Sindaco, è VERO! Mi sono stancato di vedere -paladini- della cittadinanza che puntano il dito verso chi PERMETTE CHE SI LAVORI da 2 anni e mezzo a questa parte! Senza il gruppo del M5S che partecipa ai Consigli ed alle Commissioni quasi sempre fino alla fine delle sedute, in questo Comune salterebbe il banco ogni santo giorno e non si potrebbe fare nulla”!

“E LO SANNO TUTTI IN AULA, E’ ORA DI DIRLO E LO POSSO DIMOSTRARE IN QUALSIASI MOMENTO FACENDO DIVENTARE ROSSI IN FACCIA I COLLEGHI che però vanno sui social a dire FALSITA’ VERGOGNOSE!

“Fino a pochi giorni fa, sulla Delibera DEXIA, le opposizioni sono rimaste in Aula con interi gruppi di maggioranza che sono stati a casa! VERGOGNA! Ieri il Sindaco è venuto in Capigruppo per presentare una Variazione di Bilancio dove erano previsti aiuti per cittadini, famiglie, imprese, associazioni ecc.! Sapete che la Giunta non ha fatto in tempo a spiegare cosa era previsto e come, che è caduto il numero legale? E NON PER COLPA DEL CAPOGRUPPO DEL M5S E QUELLO DEL PD CHE SONO RIMASTI IN AULA FINO ALLA FINE, PER OLTRE 2 ORE E MEZZA ed avrebbero voluto sentire gli Assessori che non sono potuti intervenire! Altri gruppi hanno lasciato l’Aula e qualcuno si permette di parlare oggi”!

“Una variazione di Bilancio che arriva in Aula solo oggi, 24 ore dopo, con il M5S che vuole capire di cosa si tratta, a beneficio della cittadinanza, capire se vanno bene queste misure o meno, intervenire per fermare qualcosa che si può fare meglio o dare il proprio assenso con consapevolezza! NON COME CHI VOTA TUTTO SENZA SE E SENZA MA! Il M5S ed il PD hanno chiesto tempo per poter leggere tutte quelle pagine, per poter approfondire, poter dare il proprio contributo chiarendo che PER LA CITTADINANZA NON CI SAREBBE STATO NESSUN RITARDO O PROBLEMA PERCHE’ NON VI ERANO SCADENZE DI FATTO E LE PRIME AZIONI IN ESSERE SARANNO TRA DIVERSI GIORNI”!

“Abbiamo detto che se avesse comportato un minimo problema per la cittadinanza NON AVREMMO CHIESTO IN RINVIO, ma così non era, pronti a dimostrare pure questo! Ho detto a gran voce che per me la DIRETTA SETTIMANALE DEL SINDACO NON E’ UNA SCADENZA (forse per chi lo sostiene lo è) e non trovavamo nessuna scadenza amministrativa imposta oggi tanto da dover votare senza avere contezza precisa di cosa si trattasse”!

“LO SANNO TUTTI IN AULA CHE E’ LA VERITA’ QUANTO STO ESPRIMENDO, MA SI STA VENDENDO UN’ALTRA NARRAZIONE! ADESSO MI AVETE STANCATO, PERMETTENDOVI DI DIRE COSE DEL GENERE, PROPRIO IN QUESTO MOMENTO, PROPRIO A SEGUITO DEI RECENTI PRECEDENTI”!

“VERGOGNA”!

“VERGOGNA”!