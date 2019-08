Sono queste le affermazioni fatte dalla consigliera comunale pentastellata di Messina, Serena Giannetto: “oggi il sindaco De Luca dalla sua pagina Facebook esalta l’esperienza fatta in Feluca. Una esperienza che consiglio di fare ❤! Alle parole, da chi amministra, mi aspetto che seguano i fatti per incentivare e tutelare questa tradizione e questo patrimonio, un patrimonio della nostra città! Ma facciamo ordine”.

Dopo la conferenza di Maggio, sulla possibile realizzazione di un riparo pesca, ho interrogato 2 volte l’amministrazione (giugno e ad agosto) chiedendo:

-I tempi di realizzazione del progetto.

-L’istituzione di un tavolo di lavoro con le parti direttamente interessate per la realizzazione del progetto (compresi coloro che il mare lo vivono)

– La realizzazione di alcune opere compensative.

“Avevo anche chiesto di fare degli interventi nel breve periodo agevolando i pescatori per questa stagione di -CACCIA- aspettando il -PORTICCIOLO-. Ma queste richieste (tra cui un intervento sulla spiaggia nel torrente papardo perché le feluche rimangono spesso impigliate nelle manovre di approdo e la bonifica del torrente papardo) sono rimaste ad oggi inevase. L’amministrazione non potrà dire che nessuno aveva sollevato per tempo la questione e mi auguro che attraverso una concreta pianificazione e programmazione si diano risposte concrete. Piuttosto che limitarsi a pubblicare selfie e proclami su fb sarebbe meglio trovare una soluzione ai problemi! Ricordo a me stessa che sollevare le questioni non vuol dire dare RISPOSTE! Alle #chiacchiere e #passarelle preferisco i fatti…! #messinaprimaditutto – #M5S #m5smessina ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️”.