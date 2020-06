“Oggi in piazza per manifestare contro un #Governo totalmente incapace”! Ha scritto questo su Facebook la Parlamentare messinese di Forza Italia a Monte Citorio… Matilde Siracusano.

La Siracusano ha specificato: “non si può affrontare una crisi come questa come se fosse un piccolo incidente di percorso. Dopo 3 mesi l’Italia aspetta ancora che gli annunci di #Conte si trasformino in aiuti concreti’!

“#unitisivince #2giugno #centrodestra Forza_italia”.