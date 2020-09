“Oggi in VI Commissione – Urbanistica l’Amministrazione Comunale nella persona del funzionario del Dipartimento preposto, essendo assente l’assessore competente, ha reso note, soltanto verbalmente, le proprie intenzioni in ordine agli interventi da fare per la pulizia dei torrenti. Infatti allo stato non esiste un cronoprogramma degli interventi da eseguire malgrado ci troviamo a stagione ormai conclusa ovvero ci troviamo l’autunno alle porte“. A dirlo i Consiglieri Comunali PD Felice Calabrò, Gaetano Gennaro, Alessandro Russo e Antonella Russo.

Il gruppo del Partito Democratico, avendo in più occasioni evidenziato le criticità afferenti i diversi torrenti cittadini, non può far altro che “censurare questo modo di agire intempestivo e approssimativo, che espone la cittadinanza a diversi rischi, e nel contempo sollecitare l’Amministrazione ad intervenire prontamente, impiegando le risorse esistenti ed avviando celermente sinergie con altri enti che già in passato sono intervenuti a sostegno dell’Ente locale per far fronte alla problematica citata”. Inoltre, “attesa la periodicità degli interventi da fare, nonché l’ampia diffusione territoriale degli stessi”, i consiglieri invitano l’Amministrazione a prevedere in bilancio somme più ingenti per la pulizia dei torrenti e degli impluvi secondari, così come – peraltro – il gruppo del Partito Democratico aveva già proposto in occasione della trattazione dei documenti economici e finanziari comunali.