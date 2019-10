“Oggi la Gazzetta del Sud dedica la prima pagina regionale a una mia interrogazione che denuncia la vergognosa politica di contrazione dei già esigui servizi pubblici nel nostro territorio”. A dirlo su Facebook, e’ il parlamentare dell’Ars, afferente al Gruppo PD, Franco De Domenico.

De Domenico, termina cosi’: “io non ci sto! Farò il possibile senza guardare in faccia nessuno per tutelare la nostra provincia di Messina”.