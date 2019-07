Oggi, mercoledì 10 luglio alle 18: hai appuntamento nella magica terrazza che accarezza Roma

Oggi, 10 luglio alle 18: “hai appuntamento nella magica terrazza che accarezza Roma. Macherà solo Karola Rakete”, questo si puo’ leggere sulla pagina Facebook del parlamentare di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli.

Ed ancora: “le nostre sfide non sono frutto di astrazioni, non sono simulazioni, ma il racconto di un modo originale di sentirsi persone e comunità, di esserci in questo mondo. Sfide che si sostengono con il cuore prima che con la testa. Mercoledì sera non puoi mancare, vieni a scrutare i tetti della capitale dal Giardino degli Aranci, luogo incantevole dove passione e amore sono in ogni soffio del vento”.

“Ti aspettano musica, danza, artisti di strada, giochi di luci, rievocazioni, monologhi, il romanzo consigliato per l’estate e un brindisi sotto le stelle…! Nel nome della rinascita italiana. Ci sarai?”.