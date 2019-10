“Oltre 400 milioni di euro, di finanziamenti extra bilancio da spendere nel triennio 2020/2021”. Lo ha evidenziato il sindaco di Messina, avvocato Cateno De Luca, in una nota pubblicata su Facebook.

De Luca ha sottolineato: “abbiamo definito il percorso per accelerare la fase di progettazione e realizzazione delle infrastrutture finanziate con i fondi extra bilancio unitamente alle opere strategiche da rendere cantierabili per la partecipazione ai prossimi bandi di finanziamento. Il 25 ottobre si terrà una apposita conferenza dei servizi con i dirigenti Cardia, Aiello, De Francesco, Amato ed il segretario generale unitamente agli assessori Minutoli, Previti, Calafiore e Mondello e l’esperto Salvo Puccio per definire le clausole di incarico per i singoli RUP già nominati o da nominare”.

“Ogni ingranaggio della macchina amministrativa deve funzionare e rispettare la tempistica dei singoli programmi di finanziamento pena la decadenza dall’incarico e l’azione di responsabilità per l’eventuale danno erariale causato dalla relativa inerzia”.