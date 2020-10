“Oltre 80mila euro di sanzioni e numerosi sequestri”! Lo ha scritto stamattina su Facebook, il sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca ha proseguito in tal modo: “pagherete tutto e subito se volete evitare il sequestro della vostra macchina (fermo amministrativo). Non arretriamo di un millimetro nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti e contro coloro che non rispettano ordinanze e norme di convivenza civile. Grazie al Nucleo rifiuti e alla Polizia Municipale specialistica”.

Attività di controllo e repressione svolta nella settimana tra il 26 settembre e il 3 ottobre:

Elevati n. 54 verbali da 450 euro ciascuno ai sensi delle ordinanze 232/2018,261/2016 per conferimento di rifiuti fuori orario e in giornata vietata , e ai sensi dell’ordinanza 284/2020 divieto di conferire rifiuti nei cassonetti per gli utenti residenti nelle zone servite dal servizio di raccolta differenziata. Importo complessivo 24.300 euro;

Elevati n. 20 verbali da 600 euro ciascuno ai sensi del decreto legislativo n.152/2006 per abbandono di rifiuti anche ingombranti sul suolo pubblico per un importo complessivo di 12.000 euro;

Elevati n. 8 verbali da 108 euro ciascuno ai sensi dell’articolo 15 del codice della strada per getto di rifiuto di ridotte dimensioni per un importo complessivo di 864 euro;

Elevati n. 4 verbali da 26 euro ciascuno ai sensi dell’articolo 15 del C.d.S per getto di carte a terra per un importo complessivo di 104 euro;

Elevato n. 1 verbale di 3100 euro ai sensi dell’articolo 258 del decreto legislativo n.152/2006 per trasporto di rifiuti non pericolosi senza aver compilato il formulario di trasporto rifiuti.

Attività sanzionatorie svolte nelle seguenti zone: viale Giostra, mercato S. Orsola, Via Garibaldi , Provinciale e Valle degli Angeli, Case Gescal, Santo Fondo Fucile, Contesse, via Don Blasco S. Cecilia. :

Attivita svolta x consentire la scerbatura e pulizie strade delle strade del centro città:

Elevati n. 135 verbali da 42 euro ciascuno ai sensi dell’articolo 7 del C.d.S zona rimozione per un importo complessivo di 5670 euro;

Elevati n. 8 verbali da 87 euro ciascuno ai sensi dell’articolo 158 del C.d.S per un importo complessivo di 696 euro;

Elevati n. 5 verbali da 868 euro ciascuno ai sensi dell’articolo 193 del C.d.S veicolo sprovvisto di assicurazione per un importo complessivo di euro 4340 euro;

Elevato n. 1 verbale ai sensi dell’articolo 155 del C.d.S per musica ad alto volume per un importo di euro 42;

Elevati n. 2 verbali da 173 euro ciascuno ai sensi dell’articolo 20 del C.d.S per occupazione abusiva di suolo pubblico per un importo complessivo di euro 346.

Rimossi dai carri attrezzi n. 107 veicoli nelle aree interessate dalla scerbatura e pulizia.

Attività rimozione Carcasse:

Rilevati 25 veicoli in stato di abbandono, elevati 13 verbali da 1667.67 euro ciascuno ai sensi del Dlgs 209/03 art. 5 e 13 comma 2 per un importo complessivo 21679,71 euro :Rimossi 12 veicoli in stato di abbandono.

Attivita di Accertamento:

Indagini svolte hanno portato al squestro penale di 4 cassoni pieni di materiale inerte e rifiuti di ogni genere lasciati in stato di abbandono nel Rione Giostra e relativa denuncia del proprietario alla autorità giudiziaria. Sempre nel Rione Giostra sequestro giudiziario di area abusiva di discarica e occupazione abusiva di suolo pubblico e rimozione di 5 veicoli in stato di abbandono senza copertura assicurativa.

Attività di controllo movida:

Accertate 12 violazioni dell’ordinanza del sindaco n.243 del 13/8/2020 che di fatto vieta il consumo di bevande alcoliche su area pubblica oltre le ore 20 (sanzione 400 euro). Sono stati apposti altresì i sigilli ad un distributore automatico di alcolici che continuava a vendere bevande oltre le ore 24. Oltre alla cessazione dell’attività al gestore sarà comminata una sanzione di 6.666,00 euro per la violazione della legge n.160/2007. Sospesa una attività musicale ad un lido che alle ore 2.30 continuava a diffondere musica nonostante il divieto imposto dal sindaco. Infine momenti di concitazione si sono avuti con un soggetto che per sottrarsi alla identificazione forniva false generalità opponendosi poi ad atti di ufficio. Per la persona è scattata una denuncia per aver fornito false generalità e per il reato di resistenza.

Eseguiti controlli anche nella zona di Cristo Re ed elevato verbale per abbandono e getto di rifiuto a seguito di quella che i nostri giovani definiscono “stappata”.

Totale Sanzioni elevate:

252;

Totale importo sanzioni: