“Oltre le suppellettili abbandonate in diverse zone del Quartiere anche l’abbandono di rifiuti di ogni genere, ove prima dimoravano i cassonetti RSU. Ne fa da esempio la Via Torrente San Nicola nel cuore di Villa Lina Giostra, dove i soliti incivili da anni gettano quotidianamente i propri rifiuti di casa in un’area dove qualche anno fa vi erano i cassonetti RSU”. Ne evidenzia la problematica il consigliere della V^ Circoscrizione di Messina Franco Laimo che stamani ha effettuato un sopralluogo assieme ad alcuni residenti della zona. Soltanto ieri l’area era stata interamente bonificata e ripulita, ma in meno di 12 ore nuovamente sono stati depositati sacchetti di immondizia; risultato? aria fetida ed irrespirabile, proprio a pochi passi dalla struttura SPRAR centro di accoglienza, la scuola Villa Lina, e la sede di Protezione Civile.

Afferma Laimo: “soltanto qualche giorno fa, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco poiché ignoti avevano appiccato un incendio proprio dell’immondizia, forse anche spinti da tale scenario surreale che provoca esalazioni ed aria irrespirabile. Tra l’immondizia è visibile anche una carcassa di un vecchio scooter probabilmente rubato”.

Conclude Laimo: “occorrono sanzioni pesanti, verso chi non mostra avere alcun rispetto nei confronti del proprio territorio, affinché si possa dunque debellare questo annoso fenomeno, ovvero il continuo verificarsi di abbandono immondizia e suppellettili, proprio alle porte dell’avvio della raccolta differenziata anche nel territorio della Quinta Circoscrizione”.