On line su Facebook, la diretta serale iniziata dopo le ore 19.00, del sindaco di Messina, l’onorevole Cateno De Luca. Il primo cittadino peloritano, come è sua consuetudine… al suo secondo anno di Amministrazione a Palazzo Zanca procede a fare una disamina della sua attività e fa gli auguri per il 2020.

IL DISCORSO DEL SINDACO. Pubblicato da De Luca Sindaco di Messina su Martedì 31 dicembre 2019