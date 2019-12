Ora basta, con questo scempio delle strade e della rete idrica: “bloccati i lavori della Openfiber “. A riferirlo venerdì 13 dicembre, è stato on line il sindaco di Messina, l’avvocato Cateno De Luca.

Ha continuato, De Luca: “ieri hanno danneggiato la rete idrica in sei punti diversi! Me ne frego della fibra ottica! La città non può continuare a subire lo scempio di ditte che non rispettano il territorio e pensano di essere a casa propria”.

Ecco le motivazioni dell’Ordinanza di sospensione dei lavori: “a seguito degli ultimi lavori di scavo eseguiti da Openfiber per la posa del cavo di fibra ottica, che hanno causato l’ennesima rottura delle condutture idriche in sei diversi tratti e la necessità di interventi urgenti di ripristino da parte di Amam, abbiamo emesso una Ordinanza di sospensione immediata dei lavori di scavo nei confronti di Openfiber”.

“Abbiamo tentato molte volte di raggiungere un protocollo di azione con questa società, convocando numerosi tavoli tecnici per stabilire le modalità operative per evitare che i sottoservizi continuino ad essere danneggiati, ma tutte le modalità attuative sono state puntualmente disattese dalla Openfiber. Non ci resta quindi che sospendere questi lavori e stabilire definitivamente le modalità attuative degli interventi di scavo, per evitare ulteriori guasti e danni”.