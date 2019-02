A DIRLO, IL SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA, SUI LAVORI PER LA POSA DEI CAVI IN FIBRA OTTICA

A dirlo, e’ il sindaco Cateno De Luca: “ORA CI SIAMO ROTTE LE SCATOLE! Basta con questi lavori della fibra ottica degni delle porcilaie! Stop”!

De Luca, aggiunge: “ora denunzie all’autorita’ giudiziaria e richiesta di risarcimento danni”!

LAVORI DI SCAVO PER RETI TELEMATICHE: “DISPOSIZIONE DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI LAVORI”

“A seguito dell’ennesimo sopralluogo da parte del vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Salvatore Mondello sui luoghi in cui si lavora per la messa in opera della fibra ottica e sulla scorta delle innumerevoli segnalazioni che sono pervenute da parte di liberi cittadini e soggetti istituzionali, l’Amministrazione comunale ha dato mandato ai dipartimenti competenti di sospendere temporaneamente i lavori nelle more che vengano ripristinati “tutti i danni arrecati alla città”.

A tal fine oggi, martedì 19, con una lettera indirizzata ai Dipartimenti comunali Lavori Pubblici, Patrimonio e Mobilità Urbana, al Comando della Polizia municipale e alla società Open Fiber SPA, facendo seguito alla precedente nota n° 58763 del 19/02/19, in cui sono stati evidenziati i disservizi creati dai lavori di scavo per la posa di reti telematiche, nonostante gli innumerevoli incontri, tavoli tecnici, comunicazioni per le vie formali e brevi, il vice sindaco Mondello scrive: “in considerazione dell’insostenibilità dei disservizi, si chiede ai Dirigenti indirizzo di sospendere tutte le attività, onerando la società in indirizzo di predisporre un quadro complessivo dei danni e un conseguente piano dei lavori di ripristino”.

“Sarà possibile riprendere le attività soltanto dopo avere effettuato tutte le riparazioni derivate da una cattiva esecuzione dei lavori e comunque dopo preventiva autorizzazione da parte dei Dirigenti, che, a loro volta, sono onerati di una puntuale e rigida attività di controllo degli stessi”.