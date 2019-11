E' QUESTO, L'ANNUNCIO SCRITTO OGGI ON LINE DAL SINDACO DI MESSINA ONOREVOLE CATENO DE LUCA

Ora è ufficiale: “anche il comune di Messina avrà la sua ZES – Zona Economica Speciale”! E’ questo, l’annuncio che ha diffuso oggi, on line, il sindaco peloritano onorevole Cateno De Luca.

Ecco il messaggio che il nostro Presidente dell’Autorita’ Portuale Mario Mega mi ha inviato in questo momento: “la cabina di regia della ZES ha preso atto della valutazione della Commissione che ha esaminato le richieste dei Comuni. Tra le istanze approvate c’è la richiesta del Comune di Messina per l’innovation hub. È stato rilevato che l’istanza è stata ben motivata e coerente con il bando. A presto. In sinergia si vince”!