“Orgoglioso degli sviluppi dell’accordo #TraghettiGratis per personale medico sullo Stretto di #Messina, durante l’emergenza #Coronavirus”

“Orgoglioso degli sviluppi dell’accordo #TraghettiGratis per personale medico sullo Stretto di #Messina durante emergenza #Coronavirus. Ora allargato a infermieri e categorie sanitarie. Ed esteso a tutte le compagnie di navigazione. Questa è sinergia, questa è solidarietà. Grazie a tutti!”. Così su Twitter il deputato questore messinese del MoVimento 5 Stelle alla Camera Francesco D’Uva sull’accordo dei giorni scorsi tra gli Ordini dei Medici di Reggio Calabria e Messina e Bluferries (società controllata da RFI che si occupa del servizio traghetti sullo Stretto), ora esteso alle altre categorie sanitarie e agli altri vettori. Con questa iniziativa, partita da una segnalazione sui social di D’Uva, il personale sanitario che fa la spola tra le due città dello Stretto in occasione dell’emergenza Coronavirus può traghettare gratuitamente e in auto.