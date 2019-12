“Ovvio che mi inc…o”! A scriverlo oggi sulla sua bacheca Facebook, è stato il sindaco peloritano, avvocato Cateno De Luca.

Ha continuato così De Luca: “oltre 45mila euro del 5 per mille persi perché chi ci ha preceduto nel Palazzo Municipale non ha provveduto a spenderli. Si tratta, di donazioni che i contribuenti hanno effettuato in favore del Comune di Messina per gli anni 2013 (rendiconto spesa entro novembre 2017) e 2014 (rendiconto spesa entro maggio 2018)”.

“Potevano essere utilizzati per iniziative nel sociale, ma sono stati dimenticati nel cassetto ed ora li abbiamo dovuto restituire”.