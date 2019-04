Palazzo dei Leoni: stamane, si è insediato il Commissario ad acta dottor Giuseppe Petralia

A seguito della decisione del Sindaco Metropolitano, dott. Cateno De Luca, di non indire i comizi elettorali per l’elezione del Consiglio Metropolitano, il Dipartimento delle autonomie locali dell’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, con decreto n. 168 del 29 aprile 2019, ha nominato il dott. Giuseppe Petralia quale Commissario ad acta per dare corso, in via sostitutiva, all’indizione delle elezioni del Consiglio Metropolitano e a tutti gli adempimenti connessi e consequenziali.

Il dott. Petralia si è insediato stamane a Palazzo dei Leoni e, con decreto commissariale n. 1 ha indetto, per domenica 30 giugno 2019, i comizi elettorali per le elezioni dei quattordici componenti del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Messina.