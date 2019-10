Paola De Micheli (ministro dello Sviluppo Economico del PD), e’ intervenuta sulla strage avvenuta la notte scorsa a largo di Lampedusa

"IL TEMPESTIVO INTERVENTO E L'ABNEGAZIONE DELLA GUARDIA COSTIERA E DELLA GUARDIA DI FINANZA NON HANNO POTUTO IMPEDIRE IL NAUFRAGIO DI UN BARCHINO"

Lo ha scritto stamane su Facebook, il ministro dello Sviluppo Economico Paola De Micheli del PD: “il tempestivo intervento e l’abnegazione della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza non hanno potuto impedire il naufragio di un barchino questa notte al largo di Lampedusa con circa 50 persone a bordo. Le ricerche dei dispersi, che hanno portato al salvataggio di 22 persone, sono ancora in corso e lasciano purtroppo presagire che il bilancio dei morti sia destinato a salire”.

“La perdita di vite umane in mare è una tragedia immane e una realtà inaccettabile che non possiamo sopportare. Siamo al fianco degli uomini dello Stato che in queste ore sono impegnati senza risparmio nelle difficili operazioni di ricerca e di salvataggio”.