Paolo Scivolone (M5S-Messina): «Ormai da tempo, il villaggio Minissale versa in condizioni di degrado»

È la richiesta del consigliere della II^ Circoscrizione Paolo Scivolone (M5S-Messina), che denuncia le condizioni di degrado in cui versa ormai da tempo il villaggio di Minissale, invaso da discariche abusive, erbacce e suppellettili di ogni tipo abbandonati nei pressi delle postazioni Rsu: «un immediato intervento di ripristino del decoro urbano, con la presenza periodica e costante di un operatore ecologico».

Continua Scivolone: «è inammissibile che i residenti debbano convivere da mesi con rifiuti e materiali di risulta. Per questo risulta di estrema urgenza un intervento dell’Assessorato all’Ambiente e della MessinaServizi Bene Comune con interventi di pulizia e di scerbatura che riportino questa importante area della città, densamente popolata e lasciata in balia di se stessa, in condizioni degne di una città civile».