“Paragone cacciato dal -nulla-? O il -nulla- -rivelato- da Paragone”? Se lo chiede BilGiu di Messina, offrendoci il suo punto di vista su quanto è accaduto nelle ultime ore in seno ai pentastellati, ma non solo.

Così, prosegue, il nostro opinionista: “un Movimento che ormai è l’immagine riflessa di ciò che è stato un tempo, ma non si può criticare”.

E poi:

il PdR, che parla di giovani e ambiente ma nemmeno una parola per i sei milioni di poveri italiani, ma non si può criticare;

ed il Papa, che adirato con una fedele troppo -affettuosa- che gli prende la mano, la prende a -manate- e non si può criticare;

ed il Governo, accozzaglia di partiti che lo tengono unito per non perdere la priorità acquisita, e non si può criticare;

e la €U, che ci fa sì eleggere un Parlamento, ma che di fatto lo stesso non possa decidere ne deliberare alcunché senza la preventiva approvazione di una Commissione… questa €U che con ITrattati ha fatto in modo di incorporare il -neoliberismo- nel tessuto sociale ed economico della €U, dando vita così ad un ordine costituzionale molto particolare, di natura sovranazionale e quindi intrinsecamente non democratico ed autoritario, ma anche questo non si può dire né criticare.

“E considerate che coloro i quali accampano critiche vengono definiti -fascisti-…! Per fortuna che da ieri è partita la nuova -prescrizione-, grande e fulgido esempio di come un gruppo di -barbari- abbia saputo trasformare la nostra tradizione giuridica, democratica e garantista in qualcosa di indefinito, che trasforma le persone in imputati a vita, schiavi dell’inefficienza del sistema giudiziario e vendendocela come una conquista…! Però, non c’è che dire, un inizio anno coi -botti-, quelli che hanno cercato di vietare e che tutti a sostenevano che fosse giusto così, ma qualcosa è andato -storto- e ancora si ricercano coloro i quali hanno trasgredito all’ordine imposto…”!

“E per farla completa ho questa -Strega- che ha preso a colpi di scopa la mia schiena, si sarà vendicata del fatto che continuo a -criticare-“.