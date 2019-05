Parole di Elvira Amata, che commenta l’esito del voto nella Regione siciliana e in città: «Fratelli d’Italia ottiene un risultato importantissimo in Sicilia, terra nella quale scatta il seggio pieno per FdI».

Scrive: «il Partito, che cresce in tutto il Paese, raddoppiando il risultato delle politiche, nella nostra regione arriva al 7.5%. Nella provincia di Messina, si arriva all’ 8,71%, con una risposta in città che sfiora quasi il 9%. Una crescita esponenziale rispetto alle percentuali delle scorse tornate elettorali, un risultato eccezionale per il nostro gruppo e per la nostra leader Giorgia Meloni che ha ricevuto ampio consenso».

Prosegue la deputata regionale di FdI, che ieri ha assistito allo spoglio nella sede regionale del Partito: «questo ci dà la misura di quanto il nostro progetto politico stia iniziando ad essere compreso e condiviso e, il lavoro che stiamo portando avanti sul territorio sia apprezzato. Un ringraziamento a tutti i candidati che si sono spesi in questa competizione, con specifico riferimento ai messinesi».

«Adesso ritengo sarà tempo di avviare una seria riflessione sul futuro del Paese, su quello del centrodestra. Per la prima volta, i patrioti italiani entrano nel Parlamento Europeo. E la voce della nostra Sicilia sarà portata in Europa con la forza di cui ha bisogno per essere ascoltata».