“Pasquale Brancatisano, nome di battaglia Malerba, reggino di Samo, è stato un eroe della Resistenza…, un contadino, che con umiltà e grande senso di giustizia, lottó da partigiano contro il nazifascismo”. Questo lo ha scritto oggi su Facebook, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

Falcomatà ha aggiunto: “Teresa Gullace, anche lei nostra conterranea di Cittanova, venne uccisa dai soldati tedeschi nel 1944. Immoló la propria vita per amore del più alto dei valori… la libertà. Per raccontarvi cosa succede in città in vista del 25 aprile voglio iniziare da Malerba e da Teresa. A loro stiamo dedicando due grandi murales, al piazzale Botteghelle, due opere d’arte che saranno ultimate proprio domenica”.

“Il 25 aprile lo dedicheremo idealmente anche a loro: due reggini, due italiani, due persone che hanno vissuto combattendo per la libertà”!

PS: “Grazie agli artisti Daniele Geniale e Luis Gomez de Teran e a tutto il circuito di INWARD – Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana per le splendide opera d’arte”!