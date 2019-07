Patrimonio Spa, a Messina: il Consiglio comunale ha approvato la costituzione della nuova partecipata

Sono state necessarie cinque ore, oggi a Palazzo Zanca, affinche’ i consiglieri comunali approvassero la costituzione della nuova partecipata, denominata Patrimonio Spa, che si occuperà di valorizzare i cespiti di proprieta’ dell’Ente.

Questa nuova compagine societaria, andra’ ad affiancare le altre due realta’ già create nell’ambito del SalvaMessina, ovvero la A.Ris.Me, Azienda attiva nel contesto del Risanamento, e la Messina Social City che gestisce invece il comparto relativo ai Servizi Sociali.

Il voto favorevole dell’Aula, è stato conseguito sul filo di lana, infatti sono stati undici coloro a dare il via libera, mentre nove hanno manifestato la loro contrarieta’ ed uno si e’ astenuto.

Ecco, come all’interno del Consesso, si e’ arrivati al risultato finale: gli 11 voti favorevoli, sono stati dati da tutto il centrodestra più Biagio Bonfiglio e Nello Pergolizzi di LiberaMe, i 9 voti contrari li hanno emessi il M5S più Gaetano Gennaro, Libero Gioveni e Antonella Russo del PD e l’astensione è stata quella della pentastellata Serena Giannetto, come da prassi consolidata in quanto presidente della seduta al posto del piddino Claudio Cardile, che ha lasciato i lavori.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.