Per i rubinetti a secco in varie zone di Messina tra cui… “il Rione Ogliastri, viale Annunziata e San Licandro basso”, è intervenuto Franco Laimo consigliere del V° Quartiere

IL RAPPRESENTANTE CIRCOSCRIZIONALE HA ALLERTATO IL PRESIDENTE DELL'AMAM SALVO PUCCIO E L'ASSESSORE ALLE MANUTENZIONI, MASSIMO MINUTOLI CHE SI SONO ATTIVATI PER CREARE UNA TASK FORCE

Ad evidenziare questa situazione è Franco Laimo consigliere della V^ Circoscrizione di Messina: “rubinetti a secco a Messina. Nelle ultime ore si stanno registrando notevoli disagi nella zona di San Licandro basso, Rione Ogliastri ed alcuni tratti del viale Annunziata (in quest’ultimo caso a causa di consistenti perdite registrate)”.

Laimo, ha aggiunto: “mi sono immediatamente attivato, mettendomi in contatto con l’AMAM, il presidente Salvo Puccio e l’assessore al Pronto Intervento Massimo Minutoli, tutte parti che dimostratesi solerti per la risoluzione della problematica”.

In conclusione Laimo ha affermato: “è stata avviata una task force, che dovrebbe riportare la soluzione alla normalità tra stasera e domani, e qualora il problema dovesse prolungarsi per ulteriori ore, sarebbero pronte le autobotti per limitare i disagi”.