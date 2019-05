Per il Consiglio Comunale di Messina: oggi lunedì 20 maggio, l’avvio di una nuova Sessione

Oggi, lunedì 20, alle ore 15, il Consiglio comunale si riunirà per l’avvio di una nuova sessione consiliare. I lavori d’Aula prevedono diciotto proposte deliberative, due interrogazioni e tre ordini del giorno.

I provvedimenti da discutere riguardano tra l’altro il recesso unilaterale della partecipazione alla fondazione Taormina Arte Sicilia a seguito trasformazione del Comitato Taormina Arte – ex art. 35 della L. R. n. 2/2002 e successive modifiche; la costituzione della società in house providing denominata “Messina Patrimonio spa”, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del decreto legislativo 175/2016; l’istituzione del registro anagrafico dei richiedenti asilo; l’approvazione del regolamento comunale del bilancio partecipativo; il regolamento per l’accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate in applicazione del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159; la variazione delle priorità delle aree da risanare giusta delibera 10/C del 17/01/1994 e successive “Case D’Arrigo”; l’approvazione del regolamento per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini; l’estensione della garanzia fidejussoria ex art. 207 TUEL presso l’Istituto per il Credito Sportivo mutuo società bocciofila “Le Vittorie” per la realizzazione del bocciodromo Torre Faro; la ratifica del contratto di servizio nella formulazione così come stipulato in data 13/03/2019 tra il Comune e l’azienda speciale denominata “Messina Social City” registrato all’agenzia delle Entrate direzione provinciale di Messina in data 15/03/2019 n. 510; l’istituzione del regolamento comunale sulla Bigenitorialità; l’approvazione del regolamento comunale per la gestione del servizio di vigilanza ambientale sul territorio; e l’approvazione dello schema di convenzione per la concessione in gestione degli stadi comunali Franco Scoglio e Giovanni Celeste. Le due interrogazioni interessano la sicurezza della strada Panoramica dello Stretto e i lavori sul viale Regina Elena. I tre ordini del giorno sono altrettante mozioni consiliari per impegnare l’Amministrazione comunale in tema di ottemperanza all’art. 13 del decreto legislativo 113/2018 convertito in legge n. 132/2018 sulla residenza anagrafica degli stranieri, su disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città e sulla chiusura di radio radicale.