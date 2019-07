Per la colonia di topi a Camaro, dopo la Derattizzazione, Alessandro Geraci (M5S – 3^ Circoscrizione di Messina): “Sono numerose le segnalazioni che stanno arrivando, oltre al video diffuso ieri dagli organi di stampa online”

A lanciare l’allarme è il consigliere Alessandro Geraci della III^ Circoscrizione, che evidenzia come sia al quanto strano visto che la Ditta assegnataria dell’appalto avrebbe effettuato interventi di Derattizzazione e Deblattizzazione dal 24 giugno al 5 luglio: “sono numerose le segnalazioni che stanno arrivando, oltre al video diffuso ieri dagli organi di stampa online in cui si evidenzia una grossa colonia di topi a Camaro Inferiore”.

Geraci aggiunge: “ho chiesto al Dipartimento Ambiente e Sanità, se sia stato verificato che le operazioni svolte dalla ditta abbiano seguito… la delibera di indirizzo redatta dalla Circoscrizione e le modalità e i dettagli di intervento stabilite durante il tavolo tecnico con il Dipartimento e l’Assessorato competente”.

Conclude il vicepresidente Geraci: “A prescindere dagli esiti delle verifiche del Dipartimento in oggetto, al fine di evitare pericoli per la salute pubblica cittadina, ho richiesto ulteriori interventi stavolta definitivi per debellare il problema segnalato dai residenti”.