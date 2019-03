Per la Real Cittadella, da trasferire al Comune di Messina, interviene la parlamentare nazionale di Forza Italia Matilde Siracusano

A riferirlo è la deputata di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano, circa l’area della Real Cittadella (la quale ad oggi versa in uno stato di totale abbandono, tra discariche e costruzioni abusive): “questa mattina ho depositato una proposta di legge che ritengo essere più che altro una battaglia per la dignità della città di Messina. Un disegno che prevede l’assegnazione dell’Area Architettonica Real Cittadella all’esclusiva proprietà del Comune di Messina. I benefici potrebbero essere molteplici, a cominciare dalla rinascita economica, culturale e sociale della Città”.

Conclude la parlamentare: “una proposta che definirei di buon senso, che mira al recupero di un patrimonio architettonico e monumentale da destinare alla programmazione produttiva e promozionale della città di Messina. Il sito – previa bonifica da rifiuti e costruzioni abusive – sarebbe riqualificato per la fruizione non solo dei cittadini messinesi, ma anche per garantire un crescente sviluppo turistico”.