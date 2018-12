Per la stabilizzazione dei precari negli Enti Locali: è stato approvato un emendamento di FdI, per prorogare i termini al 2019

SODDISFAZIONE DELL'ON. ELVIRA AMATA: "UN NATALE PIÙ SERENO PER LE FAMIGLIE DEI LAVORATORI IN BILICO"

Ad annunciarlo il deputato regionale di Fratelli d’Italia, on. Elvira Amata: “l’approvazione dell’emendamento di FdI, condiviso dalla Commissione Bilancio, al ddl n 455/A variazioni al bilancio di Previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2018, consentirà anche ai Liberi consorzi e le Città Metropolitane – oltre che a quegli enti locali che abbiano avviato le procedure per la dichiarazione di dissesto finanziario- che non riescano entro il 31.12.2018 a completare l’iter per la stabilizzazione dei lavoratori con contratto a tempo determinato, di poterlo fare entro al 31 dicembre 2019”.

“Bisogna dare risposte reali a quei padri e madri che attendono di conoscere il proprio futuro lavorativo, da tempo in balia dell’incertezza. Laddove possibile cerchiamo di dare un briciolo di serenità in più a quelle famiglie che vivranno questo Natale certamente con un’ansia in meno dopo aver trascorso fin troppi anni aspettando di avere contezza del proprio domani”.