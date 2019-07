Per la viabilità a Torre Faro: si passa dalle proposte dei cittadini, alle soluzioni del M5S di Messina

No alle nuove strisce blu e all’isola pedonale improvvisata e imposta dall’alto nel bel mezzo della stagione estiva. Sì invece alla realizzazione di una ztl, alla valorizzazione del parcheggio Morandi e all’istituzione di dossi per limitare la velocità dei veicoli lungo la Circovallazione Tirrenica, che dovrebbe essere dichiarata strada residenziale. È quanto emerso nel corso della seconda assemblea cittadina sulla viabilità a Torre Faro, alla quale hanno preso parte residenti, commercianti e villeggianti del borgo, insieme agli attivisti del meet up “Grilli dello Stretto” e ai portavoce del M5S Cristina Cannistrà, Serena Giannetto, Andrea Argento, Francesco Cipolla e Pippo Fusco.

Nel corso dell’incontro, che fa seguito alla raccolta firme indetta lo scorso 30 giugno (ancora in corso) per ottenere un presidio dei vigili urbani, l’installazione di dossi o altri dissuasori e il rilascio di due pass a famiglia con targa in evidenza, si è discusso nuovamente dei disagi alla viabilità nel villaggio, dovuti prevalentemente alla mancanza di programmazione, alle tantissime auto che ogni giorno invadono il borgo marinaro e all’indisciplina degli automobilisti, che contribuiscono a rendere caotico il traffico veicolare con parcheggi selvaggi e soste vietate.

Numerosi gli argomenti affrontati durante l’assemblea, con l’obiettivo comune di trovare delle soluzioni condivise per incentivare il turismo, migliorare la viabilità, combattere l’inquinamento e valorizzare uno dei luoghi più suggestivi della città e dell’intera regione, facendo sì che i cittadini diventino i protagonisti del loro territorio. Al centro del dibattito, in particolare, l’istituzione di strisce blu, invise a residenti e villeggianti perché potrebbero comportare ulteriore confusione e aumentare l’inquinamento acustico e ambientale, e numerose proposte su possibili variazioni ai sensi di marcia per favorire lo scorrimento del traffico, che però non hanno raccolto un parere condiviso dall’assemblea.

Fra le tematiche più dibattute anche l’impatto dell’isola pedonale “sperimentale” annunciata dall’Amministrazione senza alcuna valutazione e pianificazione preliminare, che non ha incontrato il favore dei cittadini, molto più propensi invece all’istituzione di una Ztl. Particolare attenzione è stata dedicata infine al parcheggio delle Torri Morandi e alle vie limitrofe: secondo quanto emerso nel corso dell’assemblea, il Comune dovrebbe impegnarsi per ottenere la concessione del parcheggio per un periodo di almeno 10 anni e conseguentemente cambiare i sensi di marcia all’uscita dal parcheggio verso la strada esterna.