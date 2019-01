Per le modifiche dell’art. 71 alla Camera, interviene Matilde Siracusano (FI): “Dalla maggioranza c’è volontà di annientare il Parlamento”

“Adesso tutto è più chiaro rispetto a quanto intrapreso dai colleghi della maggioranza con tale provvedimento: non si tratta di potenziare la democrazia diretta ma di manipolarla, costruendo una corsia preferenziale per portare avanti interessi di gruppi organizzati, di minoranze e di lobbies, scavalcando completamente il Parlamento, che si trasforma in uno spettatore, anzi una comparsa!” A riferirlo in Aula alla Camera è la deputata, on. Matilde Siracusano, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia, in merito alle modifiche all’art. 71 della Costituzione in materia di Iniziativa legislativa popolare.

“Non è accettabile – conclude la Deputata azzurra – assistere a una tale manipolazione del potere legislativo. Legiferare è una materia complessa che incide direttamente sulla vita delle persone. State costruendo qualcosa di molto pericoloso, perché oggi credete di potere orientare sempre e comunque il consenso popolare, domani non saprete a chi consegnerete uno strumento di tale portata”.