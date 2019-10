Per tutte le scuole: “Facciamo EcoScuola”! Lo ha pubblicato sulla sua bacheca del profilo Facebook il sottosegretario pentastellato al MEF, Alessio Villarosa.

In tali termini, prosegue Villarosa: “quasi 300mila euro per i progetti delle scuole della Sicilia! Sei interessato… parlane con il dirigente scolastico della tua scuola e insieme pensate a come migliorarla. Avete Poco Tempo”!

Tutte le scuole pubbliche d’Italia potranno inviare entro il 15 gennaio il loro progetto orientato a raggiungere uno di questi obiettivi:

riduzione dell’impronta ecologica;

interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici;

promozione della mobilità sostenibile;

educazione ambientale;

rigenerazione degli spazi;

organizzazione di giornate per la sostenibilità.

“Saranno gli iscritti alla piattaforma Rousseau, poi, a votare il progetto che preferiscono nella loro regione di appartenenza. A quelli più votati andrà un contributo di 10.000 o 20.000 euro, in base alla tipologia di intervento, che consentirà di -realizzare le attività-“.

Qui di seguito il bando: “https://www.ilblogdellestelle.it/…/con-facciamo-ecoscuola-3…”.