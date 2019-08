Lo evidenzia Andrea Argento capogruppo pentastellato al Comune: “per un mio amico che non vive più a Messina e che mi dice che, attraverso la pagina Facebook del Sindaco, vede la città di gran lunga più pulita e migliorata. Beh, semplicemente lungo il mio normale tragitto mattutino, a 5 minuti da casa mia, ho trovato questo. Purtroppo è tutto tristemente e tragicamente come prima. Solo che adesso, per la prima volta nella storia, non è più colpa del Sindaco ma dei cittadini, lui è esente perché lavora 7875 ore al giorno e partecipa a tutte le processioni, sagre, feste, inaugurazioni, concerti e focacciate nel raggio di 50km”.

“Non solo, nessuno fotografa più nulla perché indaffarati a seguire un reality sui social che spesso trae in inganno convincendo tutti che è la verità ed è legge ciò che viene detto lì, senza farsi troppe domande. Un pò come è capitato a te amico mio…! Guarda un pò Contesse, Minissale, Vill. Unrra, Pistunina, Tremestieri e Mili come sono ridotte…”.