“Perchè lo Stato non la smette, con il prelievo forzoso del pagamento delle bollette?” [Video]

“Perchè lo Stato non la smette, con il prelievo forzoso del pagamento delle bollette?”. A domandarselo oggi, attraverso un post pubblicato su Facebook, è stato il primo cittadino peloritano Cateno De Luca.

Cosi, ha continuato De Luca: “mentre attendiamo che arrivino i miliardi annunciati gli italiani devono continuare a pagare le bollette di acqua luce gas e rifiuti”.

STASERA ALLE ORE 18:45 NE PARLEREMO MEGLIO

