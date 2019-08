“Perchè queste minacce?”, la domanda se la è posta oggi il sindaco di Messina Cateno De Luca [Video]

La domanda se la è posta oggi il primo cittadino di Messina Cateno De Luca, in un filmato postato su Facebook: “perchè queste minacce?”.

“Faremo presente al comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza che il sindaco De Luca è stato preso di mira perché sta cercando di far rispettare le leggi sul commercio ambulante. Comunque…, siamo sempre disponibili al dialogo ma non ci confrontiamo con coloro che intendo imporsi con metodi non democratici. Grazie ai colleghi della Polizia Municipale Sezione annona ed al commissario Giovanni Giardina per il coraggioso intervento effettuato stamattina sul viale Europa contro l’ambulantato selvaggio”.