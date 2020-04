“Piena solidarietà ai giornalisti dell’Agenzia di Stampa Italpress, destinatari di un infelice apprezzamento da parte del capogruppo della Lega – Salvini Premier al Consiglio regionale della Regione Toscana”. E’ stato questo, l’odierno commento esteso su Facebook dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Musumeci ha sottolineato: “il fatto che l’Agenzia nazionale abbia la sede a #Palermo, motivo di orgoglio per noi siciliani, non può e non deve alimentare sciocchi teoremi sul piano della qualità e della efficienza del lavoro giornalistico svolto da Italpress in decenni di esperienza. Si è trattato solo di una personale caduta di stile, ben conoscendo l’impegno che da anni la Lega profonde, a partire dal suo leader, a favore del Mezzogiorno d’Italia. #Sicilia #governoMusumeci”.