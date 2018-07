Pietro Navarra (deputato nazionale PD): “In merito alle scelte che il Partito Democratico e il centrosinistra dovranno prossimamente adottare sull’organizzazione interna del Consiglio comunale di Messina, ritengo indispensabile che ciò avvenga con il pieno contributo di tutta la rappresentanza consiliare della coalizione”

Pietro Navarra (deputato nazionale del PD), intervenendo sulle future dinamiche consiliari di Palazzo Zanca, in questa nota scrive: “in merito alle scelte che il Partito Democratico e il centrosinistra dovranno prossimamente adottare sull’organizzazione interna del Consiglio comunale di Messina, ritengo indispensabile che ciò avvenga con il pieno contributo di tutta la rappresentanza consiliare della coalizione eletta nelle file delle liste del Partito Democratico, di Sicilia Futura e di LiberaMe”.

“Questa visione ampia e inclusiva che ha caratterizzato le scelte della coalizione di centrosinistra in tutta la campagna elettorale, è un patrimonio che non puo’ essere disperso, ma anzi ritengo vada valorizzato in qualsiasi interlocuzione con le altre espressioni politiche in Consiglio comunale. Un patrimonio che tra l’altro – giova ricordare – è stato capitalizzato in occasione delle elezioni, ottenendo la maggioranza relativa in Consiglio. Ho contezza diretta che questo spirito di unione e compattezza non verrà compromesso da polemiche inutili e/o piccole e ingiustificate ambizioni personali”.