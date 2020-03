Pignalberi di Più Italia, elargisce mascherine e guanti alla Croce Rossa di Serrone (FR)

IL LEADER DEL MOVIMENTO, HA SOTTOLINEATO: "NON HO ESITATO AD AIUTARE IL SODALIZIO"

Questa mattina, i volontari della Croce Rossa di Serrone, hanno ricevuto dal Presidente Nazionale del Movimento Più Italia, Fabrizio Pignalberi, la donazione di mascherine e guanti.

Il leader Pignalberi ha aggiunto: ”non ho esitato ad aiutare anche loro della Croce Rossa. Moltissimi volontari, purtroppo ad oggi, sono sprovvisti di adeguati mezzi di protezione individuale. È impensabile che, nel loro lavoro, per tutelare la nostra salute, rischiano di contrarre il virus e di diffonderlo alle loro famiglie, perché sprovvisti di mascherine.

Colgo l’occasione, ancora una volta,per ringraziare tutti coloro che si stanno mettendo a disposizione per aiutare le famiglie più bisognose di assistenza. In questa battaglia tutti dobbiamo contribuire ed io voglio continuare a farlo, mettendomi a disposizione di ognuno”.

La Croce Rossa ha apprezzato molto il gesto del leader Pignalberi. In una nota, il Presidente ha fatto sapere che, nei prossimi giorni, provvederà a destinare le mascherine anche ad altri che ne hanno estremo bisogno.