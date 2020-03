Pignalberi di Piu’ Italia interviene di nuovo sulla emergenza sanitaria ed economica che ha colpito la nostra Nazione.

Il Presidente Nazionale Fabrizio Pignalberi precisa: “il Governo Conte non fa altro che cambiare ogni giorno le autocertificazioni e riempire i cittadini di decreti che nemmeno un consulente del lavoro riesce ad interpretare”.

“I cittadini pretendono delle risposte certe dal Governo in merito alla sospensione dei mutui, degli affitti, delle tasse, delle bollette. Necessitano di liquidità immediata per far fronte a tale emergenza. C’è il rischio che, tra un paio di giorni non riescono ad andare nemmeno più a fare la spesa”.

Riguardo alla emergenza sanitaria nella Regione Lazio continua a ribadire: “da Zingaretti non abbiamo avuto alcun riscontro in merito alla riapertura degli ospedali chiusi in Provincia di Frosinone”.

“È necessario che quanto prima si attivi per l’apertura del nosocomio di Anagni che potrebbe essere destinato a primo soccorso. Sarebbe di grande ausilio all’Ospedale Spaziani di Frosinone”.